В Британии в опозданиях поездов обвинили воздушные шарики
Об этом пишет Telegraph.
За прошедшие 12 месяцев в Network Rail зафиксировали 619 инцидентов, связанных с шариками. Шарики часто проносят на платформы, где они запутываются в проводах, из-за чего движение поездов приходится останавливать. Каждый такой случай обходится в 5 тысяч 000 фунтов, или $6,5 тысячи.
Пронос шариков на станцию может угрожать и смертельным исходом из-за высокого напряжения, под которым находятся провода.
В Network Rail говорят, что лучше бы люди вообще отказались от шариков на станции, но если они необходимы, то стоит держать их при себе.
К британцам также обратились представители Национальной ассоциации моделирования и поставщиков воздушных шариков (NABAS), которая существует в Соединенном королевстве с 1987 года. "Шарики приносят веселье, радость и чувство праздника. Но, пожалуйста, утилизируйте их ответственно и никогда не отпускайте в воздух", - попросили в ассоциации.
"Уважайте окружающую среду и не создавайте опасных ситуаций, которые могут привести к задержкам [поездов]", - добавили в NABAS.
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