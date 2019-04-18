В Британии в опозданиях поездов обвинили воздушные шарики

18 апреля, 2019, 13:36

Компания Network Rail, которая управляет железнодорожной инфраструктурой Великобритании, сообщила, что воздушные шарики, наполненные гелием, ответственны за сотни опозданий поездов и наносят ущерб в $1,3 млн ежегодно

Об этом пишет Telegraph.

За прошедшие 12 месяцев в Network Rail зафиксировали 619 инцидентов, связанных с шариками. Шарики часто проносят на платформы, где они запутываются в проводах, из-за чего движение поездов приходится останавливать. Каждый такой случай обходится в 5 тысяч 000 фунтов, или $6,5 тысячи.

Пронос шариков на станцию может угрожать и смертельным исходом из-за высокого напряжения, под которым находятся провода.

В Network Rail говорят, что лучше бы люди вообще отказались от шариков на станции, но если они необходимы, то стоит держать их при себе.

К британцам также обратились представители Национальной ассоциации моделирования и поставщиков воздушных шариков (NABAS), которая существует в Соединенном королевстве с 1987 года. "Шарики приносят веселье, радость и чувство праздника. Но, пожалуйста, утилизируйте их ответственно и никогда не отпускайте в воздух", - попросили в ассоциации.

"Уважайте окружающую среду и не создавайте опасных ситуаций, которые могут привести к задержкам [поездов]", - добавили в NABAS.