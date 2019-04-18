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В Британии появился законопроект о сохранении санкций против РФ в случае Brexit

В Великобритании зарегистрировали законопроект о сохранении санкций против России за аннексию Крыма на случай выхода страны из состава ЕС

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Великобритания неуклонно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Политика правительства Ее Величества по России включает использование санкций для поощрения изменений в политике относительно Украины - завершение незаконной аннексии Крыма и Севастополя, вывод войск из Восточной Украины", - говорится в законопроекте.

Законопроект регламентирует финансовые санкции, запрет инвестиций в полуостров, импорт крымских товаров и тому подобное. Согласно документу, британцам будет запрещено покупать недвижимость в Крыму, вести бизнес с крымскими компаниями и экспортировать на оккупированный полуостров товары для создания инфраструктуры.

Документ также ограничивает сотрудничество с РФ в энергетической и военной сферах.

Кроме того, законопроект содержит перечень подсанкционных компаний, в частности "Сбербанк", "Оборонпром", "Роснефть", "Газпром" и "Внешэкономбанк".

Сейчас вопрос санкций в отношении РФ в Великобритании регулируется законами ЕС.

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