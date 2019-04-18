В афинский Акрополь попала молния, есть пострадавшие
18 апреля, 2019, 12:06
Четыре человека были ранены после того, как молния попала в холм, на котором расположен афинский Акрополь
Об этом сообщает Ekathimerini.
Молния ударила в громоотвод на холме, но задело и здание у входа в музейный комплекс, где продают входные билеты.
В результате в окнах повылетали стекла, и осколки попали в двух туристов и двух работников Министерства культуры.
Пострадавших госпитализировали. Туристов вскоре отпустили, а работников оставили в больнице на ночь.
Министерство культуры заявило, что молния не нанесла вреда историческим и культурным достопримечательностям.
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