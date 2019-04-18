В Adidas показали кроссовки, которые полностью перерабатываются и могут стать "новыми"
Об этом пишет Gizmodo.
Обувь сделана из термопластического полиуретана, в создании которого принял участие немецкий химический концерн BASF. При создании кроссовок не используется клей и другие клейкие вещества. Для скрепления различных частей кроссовка компания использовала тепловое воздействие.
Специально к анонсу кроссовок в Adidas сняли мини-фильм.
Adidas отдельно уточняет, что переработанные Loop должны использовать именно для создания кроссовок, а не для, например, производства пластиковых бутылок. Таким образом компания надеется создать непрерывный цикл, при котором переработанная обувь будет снова превращаться в новую обувь.
Adidas Futurecraft.loop - 100% recyclable @watkicks pic.twitter.com/63aaJoYuQ8- chickydress (@ chickydress1) 18 апреля 2019 г.
Пока компании не удалось добиться при производстве соотношение 1: 1, то есть с одного переработанного кроссовка Loop нельзя сделать еще один полноценный кроссовок. При производстве новой пары теперь можно использовать только 5-10% переработанного кроссовка. Однако Adidas надеется постепенно улучшать этот показатель и в итоге добиться идеального соотношения.
Немецкая компания планирует доплачивать $ 10-20 покупателям, которые принесут старые Loop на переработку. В официальную продажу кроссовки должны поступить во второй половине 2020 года.
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