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В Adidas показали кроссовки, которые полностью перерабатываются и могут стать "новыми"

Adidas представила кроссовки Loop, которые можно переделать на 100% и из которых после утилизации можно будет сделать еще одну пару обуви

Об этом пишет Gizmodo.

Обувь сделана из термопластического полиуретана, в создании которого принял участие немецкий химический концерн BASF. При создании кроссовок не используется клей и другие клейкие вещества. Для скрепления различных частей кроссовка компания использовала тепловое воздействие.

Специально к анонсу кроссовок в Adidas сняли мини-фильм.

Adidas отдельно уточняет, что переработанные Loop должны использовать именно для создания кроссовок, а не для, например, производства пластиковых бутылок. Таким образом компания надеется создать непрерывный цикл, при котором переработанная обувь будет снова превращаться в новую обувь.

Пока компании не удалось добиться при производстве соотношение 1: 1, то есть с одного переработанного кроссовка Loop нельзя сделать еще один полноценный кроссовок. При производстве новой пары теперь можно использовать только 5-10% переработанного кроссовка. Однако Adidas надеется постепенно улучшать этот показатель и в итоге добиться идеального соотношения.

Немецкая компания планирует доплачивать $ 10-20 покупателям, которые принесут старые Loop на переработку. В официальную продажу кроссовки должны поступить во второй половине 2020 года.

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