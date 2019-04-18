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Укргазбанк возобновил программу льготного кредитования белорусской техники

Укргазбанк подписал двустороннее соглашение о партнерстве с Правительством Республики Беларусь о начале очередного этапа кредитования украинского бизнеса на приобретение белорусской техники с компенсацией

Такую информацию обнародовала пресс-служба Банка.

"Подписание этого соглашения - это очередной важный шаг в развитии взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. Для наших клиентов - это реальная возможность приобрести технику белорусского производства на выгодных условиях в кредит, снизить процентные расходы на обслуживание займа. Программа кредитования белорусской техники зарекомендовала себя как одно из самых интересных кредитных предложений на рынке Украины, и многие наши клиенты уже им воспользовались. Так, с начала действия программы мы выдали более 400 кредитов на общую сумму около 500 млн грн", - отметил во время церемонии подписания соглашения Кирилл Шевченко, Председатель Правления Укргазбанка.

По условию программы, Министерство финансов Беларуси из средств госбюджета оказывает Укргазбанку компенсацию в размере 2/3 учетной ставки Национального банка Украины, действующей на дату заключения кредитного договора с клиентом. Это позволяет Банку предлагать украинским потребителям оптимальные условия получения кредитов на приобретение качественной белорусской техники. Программа является чрезвычайно актуальной для сельхозпроизводителей и других отраслей, которые стремятся обновить свой технический парк, уменьшить расходы на его обслуживание или ремонтные работы, поскольку белорусская техника известна в мире именно благодаря своему качеству и надежности.

Как отмечает пресс-служба Укргазбанка, соглашением предусмотрены специальные условия кредитования украинских заемщиков, приобретающих в кредит товары белорусского производства. Перечень товаров, подпадающих под действие программы, включает продукцию машиностроения различного назначения - сельскохозяйственную, автомобильную, дорожно-строительную и другую технику. Сейчас в перечень белорусской продукции, которую можно будет приобрести по льготной программе кредитования, включены 77 предприятий.

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