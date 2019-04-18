18 апреля, 2019, 15:00

Сейчас уже 75 процентов ТЭС в Украине работают на угле марки Г

Украинские теплоэлектростанции постепенно отказываются от дефицитного антрацитового угля. Рудники, которые его добывают, остались на временно неподконтрольной территории Донбасса. Поэтому энергетики переходят на использование угля, так называемой марки "Г". Сейчас уже 75 процентов ТЭС в Украине работают на газовой группе. Шахтеры в свою очередь продолжают модернизацию производства. К примеру, в прошлом году в переоборудование подземных рудников компания ДТЭК инвестировала около 5 миллиардов гривен.

"Нужно вкладывать средства, как это делает компания ДТЭК. Павлоградуголь модернизируют еще с 2004 года. Значительная часть Павлоградского угля марки "Г" работает на энергетическую безопасность нашей страны", - говорит народный депутат Артур Мартовицкий.

На шахте "Степная", что в Днепропетровской области, также добывают уголь марки Г. Изюминкой производства является монорельсовая подвесная дорога. Локомотив движется по одному рельсу, подкрепленному к потолку. Она значительно экономичнее традиционных наземных вагонеток. Монорельс работает на шахте еще с 2011-го года. За это время на его обустройство на предприятии потратили 44 миллиона гривен.

"Благодаря монорельсам мы более эффективно используем технику. Использование высоко производственных технологий позволило нашему шахтоуправлению еще 27 марта добыть миллион тонн угля", - рассказывает

Сергей Авденюк заведующий горных работ ДТЭК ШУ "Первомайское".

В марте 2019 года добыча выросла на четыре процента по сравнению с плановыми показателями. Сообщает Минэнергоугля. Правда главным образом благодаря частным рудникам.