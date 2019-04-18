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Украина выражает решительный протест России из-за ареста украинских моряков


фото: rfe
Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест РФ из-за продолжения содержания под стражей 24 украинских военнослужащих, захваченных в плен Россией

Соответствующее заявление обнародовало министерство иностранных дел Украины.

Украина требует от российской стороны немедленно предоставить медицинские документы о состоянии здоровья и ходе лечения раненых во время вооруженного захвата Россией украинских военнослужащих, освободить их из-под стражи и позволить им вернуться в Украину.

"РФ вновь прибегла к закрытому режиму судебного заседания, чем подтвердила предыдущие оценки о своем полном осознании незаконности судебного процесса и о попытке скрыть вопиющие факты нарушения норм международного права, а именно Конвенции ООН по морскому праву, которой устанавливается иммунитет военных кораблей и членов их экипажей, третьей Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года ", - говорится в заявлении МИД.

Напомним, что 18 апреля суд РФ продлил арест 24 военнопленным морякам до июля, несмотря на то, что до этого ряд стран потребовали от России освобождения украинских моряков.

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