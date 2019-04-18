Украина выражает решительный протест России из-за ареста украинских моряков
Соответствующее заявление обнародовало министерство иностранных дел Украины.
Украина требует от российской стороны немедленно предоставить медицинские документы о состоянии здоровья и ходе лечения раненых во время вооруженного захвата Россией украинских военнослужащих, освободить их из-под стражи и позволить им вернуться в Украину.
"РФ вновь прибегла к закрытому режиму судебного заседания, чем подтвердила предыдущие оценки о своем полном осознании незаконности судебного процесса и о попытке скрыть вопиющие факты нарушения норм международного права, а именно Конвенции ООН по морскому праву, которой устанавливается иммунитет военных кораблей и членов их экипажей, третьей Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года ", - говорится в заявлении МИД.
Напомним, что 18 апреля суд РФ продлил арест 24 военнопленным морякам до июля, несмотря на то, что до этого ряд стран потребовали от России освобождения украинских моряков.
Читайте также
-
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
Читайте также
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-