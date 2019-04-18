Ученые выяснили, почему у лошадей появились копыта

18 апреля, 2019, 17:56

Они проследили эволюционное развитие предков лошадей и выдвинули гипотезу о причинах образования у них копыт

Работа опубликована в журнале Frontiers in Ecology and Evolution .

Исследователи из Бристольского университета (Великобритания) изучили останки древних лошадей. Они рассмотрели трехпалых и однопалых представителей и предположили, почему последние эволюционно оказались более приспособленными.

Предки современных лошадей имели разную форму конечностей. Большинство из них владели тремя пальцами, другие - только одним. До нас дошли только последние. Зоологи из Бристольского университета попытались понять причину, объединив анализ окаменелостей с современными исследованиями.

По их мнению, взгляд человека на эволюцию лошадиных исказился под влиянием собственного исторического опыта, связанного с использованием этих животных. Вероятно, поэтому появление копыт чаще всего ассоциируют с необходимостью в скоростном передвижении. Якобы такое приспособление помогало лошадям эффективнее ускользать от хищников. Однако авторы статьи имеют другую точку зрения.

Однопалые лошади появились в Северной Америке 12 млн лет назад. В то время они находились в меньшинстве - по сравнению, например, с Hipparionini - и не отличались большими габаритами, оставаясь размером с пони. Климат в северных широтах становился более прохладным и сухим.

Он способствовал выживанию животных, которые могли передвигаться на большие расстояния в поисках пищи, не тратя избыток энергии. По этим причинам шла эволюция "упругой ноги", которая способствовала накоплению энергии в сухожилиях во время передвижения. Именно этому лучше всего соответствовало образование копыт.

Сравнение конечностей (A) Hippotherium primigenium и (B) Pliohippus pernix

"Ранние представители однопалых лошадей не только теряли боковые пальцы, но и усиливали аппарат "упругой ноги" - об этом свидетельствуют их кости. Они все больше полагались на энергоэффективное передвижение. В то же время их спины становились короче и жестче, что совсем не соотносится с максимально быстрым движением. Быстрее они передвигались на средней скорости", - говорит ведущий автор статьи профессор Кристин Дженис (Christine Janis).

Она и ее коллеги считают, что из-за интенсивных изменений климата в сторону более сухих и прохладных мест обитания пять миллионов лет назад популяция трехпалых лошадей начала стремительно снижаться, а однопалых, наоборот, увеличиваться, и появился ранний вид рода Equus. Через четыре миллиона лет после этого трехпалые лошади и совсем вымерли.