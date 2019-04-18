Ученые частично оживили мозг свиньи через 4 часа после смерти. Зачем

"Мы не наблюдали вид организованной электрической активности, связанной с восприятием, осознанием или сознанием. Клинически установлено, что это не живой мозг, а мозг с клеточной активностью", - пояснил автор исследования Звонимир Врселя.

Система BrainEx, которая поставляет "искусственную кровь" в умерший мозг, может частично сохранить структуру мозга и его жизнедеятельность в течение нескольких часов. Технология не позволяет оживить мертвый организм, однако дает возможное решение для восстановления кровеносных сосудов, активации метаболизма и поддержания жизнедеятельности клеток.

Чтобы использовать подобную систему в эксперименте с человеческими мозгами, ученым нужно создать такой состав "искусственной крови", который будет подходить человеческому организму и сможет питать человеческий мозг после смерти.

"Новая технология открывает возможности для изучения сложных клеточных соединений и функций, которые теряются при сохранении образцов другими способами. Это также может продвинуть исследования лечения мозга после потери кровообращения, например, во время сердечного приступа", - отметил руководитель исследования Андреа Беккел-Митченер .

"Мы показываем, что процесс гибели клеток является постепенным, поэтапным процессом. И что некоторые из этих процессов могут быть либо отложены, замедленны или даже отменены", - отметил профессор неврологии в Йельском университете.

Ранее ученые научились сохранять жизнь мозга свиньи отдельно от ее тела , разработав замкнутую систему обеспечения жизни мозга BrainEx, которая прокачивает искусственную кровь через все необходимые для существования органа участки. Эксперимент проводили на 200 свиньях, а мозги без тела при помощью этой системы жили до 36 часов.

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