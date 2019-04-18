Ученые частично оживили мозг свиньи через 4 часа после смерти. Зачем
"Мы не наблюдали вид организованной электрической активности, связанной с восприятием, осознанием или сознанием. Клинически установлено, что это не живой мозг, а мозг с клеточной активностью", - пояснил автор исследования Звонимир Врселя.
Система BrainEx, которая поставляет "искусственную кровь" в умерший мозг, может частично сохранить структуру мозга и его жизнедеятельность в течение нескольких часов. Технология не позволяет оживить мертвый организм, однако дает возможное решение для восстановления кровеносных сосудов, активации метаболизма и поддержания жизнедеятельности клеток.
Чтобы использовать подобную систему в эксперименте с человеческими мозгами, ученым нужно создать такой состав "искусственной крови", который будет подходить человеческому организму и сможет питать человеческий мозг после смерти.
"Новая технология открывает возможности для изучения сложных клеточных соединений и функций, которые теряются при сохранении образцов другими способами. Это также может продвинуть исследования лечения мозга после потери кровообращения, например, во время сердечного приступа", - отметил руководитель исследования Андреа Беккел-Митченер .
"Мы показываем, что процесс гибели клеток является постепенным, поэтапным процессом. И что некоторые из этих процессов могут быть либо отложены, замедленны или даже отменены", - отметил профессор неврологии в Йельском университете.
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- Ученые постоянно изучают животных в поисках решения человеческих проблем. Так, пещерные рыбки могут помочь людям экономить время на сне слепые тетри Astyanax mexicanus - рыбки из пещер Мексики и юга США - спят всего по 2 часа в сутки и при этом могут жить до 30 лет. Ученые изучают их, чтобы понять механизмы сна у людей и, возможно, заставить нас высыпаться за меньшее количество часов.
- А с помощью грызунов ученые хотят обмануть смерть: Голые землекопы живут необычно долго для млекопитающих своего размера, почти не чувствуют боли, устойчивы к раку, а также способны задерживать дыхание на 18 минут, поэтому давно привлекают внимание ученых, работающих над загадкой старения.
- Также биологи из Университета Солка в Калифорнии вживили в голову мыши человеческие мозговые органеллы размером с чечевицу и вырастили человеческий "мини-мозг". Такую технику в будущем можно будет использовать для пересадки в мозг людей, которые получили травмы или имеют проблемы развития.
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