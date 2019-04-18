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Ученые частично оживили мозг свиньи через 4 часа после смерти. Зачем

Ученые из Йельского университета восстановили клеточную активность и кровообращение в мозге мертвой свиньи через 4 часа после того, как животные были убиты
Как пишет BBC, для этого ученые использовали "искусственную кровь". Это подогретое до температуры тела питательное вещество, которое имеет бесклеточную формулу на основе гемоглобина. На реанимацию свиного мозга ушло 4 часа.

"Мы не наблюдали вид организованной электрической активности, связанной с восприятием, осознанием или сознанием. Клинически установлено, что это не живой мозг, а мозг с клеточной активностью", - пояснил автор исследования Звонимир Врселя.

Система BrainEx, которая поставляет "искусственную кровь" в умерший мозг, может частично сохранить структуру мозга и его жизнедеятельность в течение нескольких часов. Технология не позволяет оживить мертвый организм, однако дает возможное решение для восстановления кровеносных сосудов, активации метаболизма и поддержания жизнедеятельности клеток.

Чтобы использовать подобную систему в эксперименте с человеческими мозгами, ученым нужно создать такой состав "искусственной крови", который будет подходить человеческому организму и сможет питать человеческий мозг после смерти.

"Новая технология открывает возможности для изучения сложных клеточных соединений и функций, которые теряются при сохранении образцов другими способами. Это также может продвинуть исследования лечения мозга после потери кровообращения, например, во время сердечного приступа", - отметил руководитель исследования Андреа Беккел-Митченер .

"Мы показываем, что процесс гибели клеток является постепенным, поэтапным процессом. И что некоторые из этих процессов могут быть либо отложены, замедленны или даже отменены", - отметил профессор неврологии в Йельском университете.

Ранее ученые научились сохранять жизнь мозга свиньи отдельно от ее тела, разработав замкнутую систему обеспечения жизни мозга BrainEx, которая прокачивает искусственную кровь через все необходимые для существования органа участки. Эксперимент проводили на 200 свиньях, а мозги без тела при помощью этой системы жили до 36 часов.

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  • Ученые постоянно изучают животных в поисках решения человеческих проблем. Так, пещерные рыбки могут помочь людям экономить время на сне слепые тетри Astyanax mexicanus - рыбки из пещер Мексики и юга США - спят всего по 2 часа в сутки и при этом могут жить до 30 лет. Ученые изучают их, чтобы понять механизмы сна у людей и, возможно, заставить нас высыпаться за меньшее количество часов.
  • А с помощью грызунов ученые хотят обмануть смерть: Голые землекопы живут необычно долго для млекопитающих своего размера, почти не чувствуют боли, устойчивы к раку, а также способны задерживать дыхание на 18 минут, поэтому давно привлекают внимание ученых, работающих над загадкой старения.
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