Убийство Гандзюк. Подозреваемому изменили статью обвинения
18 апреля, 2019, 17:57
Шевченковский районный суд Киева перенес рассмотрение меры пресечения для Игоря Павловского
Об этом сообщает "LB.ua" из зала суда.
Такое решение судья принял после того, как адвокаты Павловского заявили, что он в больнице. В связи с этим подозреваемого не доставили на заседание.
Со своей стороны адвокат Максим Болдин заявил, что его подзащитному нужна операция, иначе он может стать инвалидом первой группы. Поэтому защита будет ходатайствовать об освобождении Павловского из-под стражи.
Прокурор ГПУ Дмитрий Боян сообщил, что Павловскому изменили подозрение: вместо "организации убийства" его действия переквалифицированы на 396 УКУ "сокрытие преступления".
- Напомним, 31 июля на Екатерину Гандзюк у подъезда напал мужчина, который облил ее серной кислотой . Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев . Врачи рассказали, что ожоги Гандзюк составляют 40% площади тела.
- 4 ноября 2018 года около 12:30 на официальной странице группы поддержки Екатерины Гандзюк появилась информация о ее смерти.
- После этого Национальная полиция переквалифицировала уголовное производство, по которому расследуется нападение на Екатерину Гандзюк, на статью "Законченное убийство".
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