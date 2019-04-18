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У Зеленского пообещали отменить неприкосновенность

Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского обещает в случае победы отменить неприкосновенность

Об этом сказал член команды Зеленского, член национального агентства по предупреждению коррупции (2016-2017) Руслан Рябошапка, передает Еспресо.TV.

"Антикоррупционные органы должны быть независимы, те, которые не работают, будут перезапущены. Руководители, которые не могут дать результата, они должны быть изменены. Антикоррупционный суд будет независим, не будет никаких кураторов", - сказал он.

По его словам, "все должны быть равны перед законом, никто не может прятаться за иммунитетами. Неприкосновенность будет отменена".

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