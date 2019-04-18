У Порошенко заявили, что он не придет на эфир 1 + 1, где будет Зеленский

18 апреля, 2019, 19:01

Об этом сообщил спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев, передает "Интерфакс-Украина".

"Судя по той реакции, которая была в прошлый четверг (11 апреля - ред.), у него сегодня нет никаких шансов пробиться на эфир канала "1+1", тем более уже видно, что эфир хорошо подготовлен и ничто и никто не должен испортить это праздник", - сказал Медведев на брифинге.

По его словам, за всю избирательную кампанию это первый полноценный эфир кандидата Зеленского.