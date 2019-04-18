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У Порошенко заявили, что он не придет на эфир 1 + 1, где будет Зеленский

Президент Украины Петр Порошенко не придет на эфир телеканала "1 + 1" в четверг, 18 апреля, где будет кандидат в президенты Владимир Зеленский

Об этом сообщил спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев, передает "Интерфакс-Украина".

"Судя по той реакции, которая была в прошлый четверг (11 апреля - ред.), у него сегодня нет никаких шансов пробиться на эфир канала "1+1", тем более уже видно, что эфир хорошо подготовлен и ничто и никто не должен испортить это праздник", - сказал Медведев на брифинге.

По его словам, за всю избирательную кампанию это первый полноценный эфир кандидата Зеленского.

  • Напомним, что 11 апреля, Порошенко в прямом эфире 1+1 поговорил по телефону о проведении дебатов с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, который в это время находился во Франции.
  • 16 апреля телерадиокомпания "Студия 1+1" подала иск в Печерский районный суд Киева к президенту Украины Петра Порошенко. Ведь руководителя телеканала возмутил неожиданный визит президента в студию телеканала на прямой эфир программы "Право на власть".
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