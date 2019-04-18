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Турция угрожает задержать вступление Северной Македонии в НАТО


фото: balkaninsight
Турция может задержать ратификацию протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО, если балканская страна не выдаст 15 турецких граждан, обвиняемых в участии в попытке госпереворота

Об этом сообщает Balkan Insight.

Анкара указывает, что 15 граждан Турции являются членами движения FETO проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара считает организатором попытки переворота.

В Министерстве юстиции Северной Македонии подтвердили, что с 2018 года получили несколько запросов о выдаче от Турции.

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