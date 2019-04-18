Турция угрожает задержать вступление Северной Македонии в НАТО
18 апреля, 2019, 15:27
Турция может задержать ратификацию протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО, если балканская страна не выдаст 15 турецких граждан, обвиняемых в участии в попытке госпереворота
Об этом сообщает Balkan Insight.
Анкара указывает, что 15 граждан Турции являются членами движения FETO проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара считает организатором попытки переворота.
В Министерстве юстиции Северной Македонии подтвердили, что с 2018 года получили несколько запросов о выдаче от Турции.
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