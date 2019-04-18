Сюмар о языковом законе: Наиболее маразматические правки подал именно "Квартал 95"

18 апреля, 2019, 10:36

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар прокомментировала заявление Владимира Зеленского о том, что языковой закон разрабатывали "не совсем телевизионные специалисты"

Об этом Сюмар написала в Facebook.

"К сведению известного "руководителя телевизионного бизнеса" (так себя Владимир Зеленский назвал в интервью РБК-Украина, - ред.), закон о квотах был разработан и согласован со всеми крупными украинскими телегруппами: 1 + 1, Старлайт, ТРК Украина. но наиболее маразматические правки, чтобы нивелировать закон, подавал именно Квартал 95. И их писали люди, явно далекие от законодательной техники", - рассказала Сюмар.

По ее словам, эти поправки отклонили и закон дал свой положительный эффект - 92% украинского языка в эфире.

Также глава комитета прокомментировала квоты на радио: "Визга было еще больше. Но мне нравится, что Потап и "Время и Стекло" легко запели на украинском. Не говоря уже о ренессансе молодых исполнителей, и как быстро украинская музыка стала европейской".

Ранее кандидат в президенты Владимир Зеленский рассказал о своем видении языковых квот на телевидении: нельзя у русскоязычных забирать русскоязычное ТВ.