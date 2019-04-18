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Сутки на Донбассе: оккупанты били с БМП

17 апреля вооруженные формирования России восемь раз нарушили режим прекращения огня, при этом дважды применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. По данным разведки, 17 апреля двое оккупантов были уничтожены, еще пятеро - ранены.

Все нарушения режима прекращения огня оккупанты провели в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Враг открывал огонь по позициям ООС: из минометов и станковых противотанковых гранатометов - около Николаевки; из минометов калибра 82 мм - в районе Водяного; из вооружения БМП-2, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - дважды вблизи Песков; из вооружения БМП-2 - в районе села Павлополь; из автоматических гранатометов - около Лебединского и Широкино; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Новоселовки Второй.

С начала текущих суток противник обстрелял из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов позиции Объединенных сил вблизи Светлодарска в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

 

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