Стало известно, насколько тяжелую травму получил лидер "Ювентуса"
18 апреля, 2019, 17:29
Аргентинский нападающий Паулу Дибала попал в лазарет "Ювентуса"
Об этом сообщает La Stampa.
По информации издания, у аргентинца диагностировали мышечное повреждение, из-за которого ему придется восстанавливаться до конца апреля.
Таким образом, игрок пропустит матчи с "Фиорентиной" и "Интером" в чемпионате Италии.
Дибала получил травму в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против против "Аякса".
- Напомним, 16 апреля в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов нидерландский "Аякс" победил в гостях итальянский "Ювентус" и вышел в следующий раунд .
- "Аякс" установил исторический рекорд в матчах с "Реалом" и "Ювентусом".
- После поражения от нидерландского "Аякса" в Лиге чемпионов акции итальянского футбольного клуба "Ювентус" стремительно подешевели.
- Португальский футболист Криштиану Роналду после поражения от "Аякса" в Лиге чемпионов решил оставить "Ювентус".
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