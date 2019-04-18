Стало известно, насколько тяжелую травму получил лидер "Ювентуса"

18 апреля, 2019, 17:29

Аргентинский нападающий Паулу Дибала попал в лазарет "Ювентуса"

Об этом сообщает La Stampa.

По информации издания, у аргентинца диагностировали мышечное повреждение, из-за которого ему придется восстанавливаться до конца апреля.

Таким образом, игрок пропустит матчи с "Фиорентиной" и "Интером" в чемпионате Италии.

Дибала получил травму в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против против "Аякса".