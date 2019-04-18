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Стало известно, насколько тяжелую травму получил лидер "Ювентуса"


фото: REUTERS
Аргентинский нападающий Паулу Дибала попал в лазарет "Ювентуса"

Об этом сообщает La Stampa.

По информации издания, у аргентинца диагностировали мышечное повреждение, из-за которого ему придется восстанавливаться до конца апреля.

Таким образом, игрок пропустит матчи с "Фиорентиной" и "Интером" в чемпионате Италии.

Дибала получил травму в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против против "Аякса".

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