Советники Трампа и Путина провели переговоры в Москве

18 апреля, 2019, 13:46

Советник президента США Дональда Трампа Фиона Хилл посетила Москву, сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков

Об этом сообщает Reuters.

Во время визита Хилл обсудил двусторонние отношения с помощником Путина Юрием Ушаковым.

Хилл является старшим директором по европейским и российским делам в Совете национальной безопасности США.

Публично об этом визите ни американская, ни российская власти не сообщали.