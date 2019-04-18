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Советники Трампа и Путина провели переговоры в Москве


фото: REUTERS
Советник президента США Дональда Трампа Фиона Хилл посетила Москву, сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков

Об этом сообщает Reuters.

Во время визита Хилл обсудил двусторонние отношения с помощником Путина Юрием Ушаковым.

Хилл является старшим директором по европейским и российским делам в Совете национальной безопасности США.

Публично об этом визите ни американская, ни российская власти не сообщали.

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