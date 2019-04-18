Советники Трампа и Путина провели переговоры в Москве
18 апреля, 2019, 13:46
Советник президента США Дональда Трампа Фиона Хилл посетила Москву, сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков
Об этом сообщает Reuters.
Во время визита Хилл обсудил двусторонние отношения с помощником Путина Юрием Ушаковым.
Хилл является старшим директором по европейским и российским делам в Совете национальной безопасности США.
Публично об этом визите ни американская, ни российская власти не сообщали.
Читайте также
-
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
Читайте также
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-