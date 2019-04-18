Сельская команда получит миллион гривень за выход в финал Кубка Украины
18 апреля, 2019, 09:49
Президент "Ингула" из села Петрово Александр Поворознюк выплатит команде миллион гривень премиальных за выход в финал Кубка Украины
По этом рассказал главный тренер "Ингула" Сергей Лавриненко в комментарии "Футбол NEWS".
"Президент озвучил премиальные - миллион гривень", - сказал Лавриненко.
Тренер также поделился эмоциями после такого успеха команды.
"Безумно радует то, что мы вышли в финал. Свои имена мы вписали в историю клуба. Эмоции переполняют, еще не осознаем до конца то, что мы сделали. Все очень рады. Руководство, президент, мы все попали в сказку", - рассказал специалист.
- Напомним, 17 апреля в полуфинальном матче Кубка Украины "Ингулец" из села Петрово сенсационно одолел "Зарю" и вышел в финал.
- В другом полуфинальном поединке Кубка Украины "Шахтер" на последних минутах вырвал победу у "Днепра-1".
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