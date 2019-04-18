Сельская команда получит миллион гривень за выход в финал Кубка Украины

18 апреля, 2019, 09:49

Президент "Ингула" из села Петрово Александр Поворознюк выплатит команде миллион гривень премиальных за выход в финал Кубка Украины

По этом рассказал главный тренер "Ингула" Сергей Лавриненко в комментарии "Футбол NEWS".

"Президент озвучил премиальные - миллион гривень", - сказал Лавриненко.

Тренер также поделился эмоциями после такого успеха команды.

"Безумно радует то, что мы вышли в финал. Свои имена мы вписали в историю клуба. Эмоции переполняют, еще не осознаем до конца то, что мы сделали. Все очень рады. Руководство, президент, мы все попали в сказку", - рассказал специалист.