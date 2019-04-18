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Сельская команда получит миллион гривень за выход в финал Кубка Украины


фото: fc-ap.com.ua
Президент "Ингула" из села Петрово Александр Поворознюк выплатит команде миллион гривень премиальных за выход в финал Кубка Украины

По этом рассказал главный тренер "Ингула" Сергей Лавриненко в комментарии "Футбол NEWS".

"Президент озвучил премиальные - миллион гривень", - сказал Лавриненко.

Тренер также поделился эмоциями после такого успеха команды.

"Безумно радует то, что мы вышли в финал. Свои имена мы вписали в историю клуба. Эмоции переполняют, еще не осознаем до конца то, что мы сделали. Все очень рады. Руководство, президент, мы все попали в сказку", - рассказал специалист.

  • Напомним, 17 апреля в полуфинальном матче Кубка Украины "Ингулец" из села Петрово сенсационно одолел "Зарю" и вышел в финал.
  • В другом полуфинальном поединке Кубка Украины "Шахтер" на последних минутах вырвал победу у "Днепра-1".
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