СБУ задержала боевика "ЛНР", который после ранения приехал на реабилитацию в Запорожье

18 апреля, 2019, 17:45

В Запорожье задержали местного жителя, который с мая 2014 года воевал на Донбассе на стороне боевиков

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что житель областного центра в мае 2014 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям, говорится в сообщении.

Отмечается, что, находясь на "должности" стрелка так называемого "2-го батальона 11-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса" Восток "на территории" ДНР ", он принимал активное участие в боевых действиях против украинских подразделений.

По данным СБУ, в октябре 2015 года злоумышленник покинул ряды незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР" и вступил в "7-ю отдельную мотострелковую бригаду 2-го армейского корпуса" террористической организации "ЛНР".

После полученного ранения боевик "ЛНР" приехал в Запорожье на реабилитацию и временно устроился на работу в одну из частных охранных структур. Сотрудники СБУ задокументировали, что, находясь в городе, злоумышленник поддерживал связи с представителями террористических организации "Л / ДНР", говорится в сообщении.

Отмечается, что по оперативной информации он планировал вернуться на временно оккупированную территорию Украины и присоединиться к боевикам.

В ведомстве сообщают, что во время обыска в квартире фигуранта дела обнаружили средства связи, с помощью которых он общался с представителями незаконных вооруженных формирований.

Следователи Службы безопасности Украины сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственно-оперативные действия.