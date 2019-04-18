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Саммит G20 в следующем году впервые пройдет в арабской стране

Саммит стран Большой двадцатки (G20) в следующем году впервые пройдет в арабской стране - в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде
Об этом сообщает саудовское агентство SPA.

"В Королевстве Саудовская Аравия состоится 15-й ежегодный саммит лидеров G20 21 и 22 ноября 2020 г. в столице Эр-Рияде", - говорится в сообщении.

В саммите примут участие лидеры крупнейших мировых экономик, а также руководители других приглашенных стран, международных и региональных организаций.

Как отмечается, повестка дня саммита будет включать финансовые, экономические и социальные вопросы, включая вопросы энергетики, окружающей среды, климата, цифровой экономики, торговли, сельского хозяйства, здравоохранения, образования и труда.

Саммит, в частности, имеет целью разработать эффективную политику для достижения устойчивого и сбалансированного развития и создания рабочих мест.

Накануне саммита Саудовская Аравия будет проводить подготовительные встречи на уровне министров, а также встречи для высокопоставленных чиновников стран-членов G20 и представителей международных организаций, частного сектора и гражданского общества.

Как сообщалось, в 2019 году саммит стран Большой двадцатки (G20) пройдет в японском городе Осака.

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