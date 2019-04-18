Садовый заявил, что Зеленский и Порошенко должны отменить дебаты на стадионе
18 апреля, 2019, 15:08
Лидер партии "Самопомощь" Андрей Садовый считает, что дебаты на НСК "Олимпийском" могут привести к провокациям и столкновениям между сторонниками обоих кандидатов
Об этом он написал в Facebook.
Садовый назвал дебаты "гладиаторскими боями" и напомнил, что сегодня, 18 апреля, последний день, когда их можно отменить.
"Обращаюсь к вам привести тему дебатов к здравому смыслу и спокойно обменяться аргументами и вопросами в студии", - написал он.
Он сказал, что попытки политиков "поразить украинцев нестандартными политтехнологиями и яркой картинкой создают огромные риски, которыми может воспользоваться враг".
Садовый призвал подумать не о себе, а о своих сторонников, которых приглашают принять участие в дебатах.
"Очень надеюсь, что в штабах обоих кандидатов найдутся те, у кого чувство ответственности перевесит бессмысленный авантюризм", - добавил Садовый.
Напомним, 19 апреля, в пятницу, между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко состоятся дебаты на НСК "Олимпийском".
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