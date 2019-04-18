Россия вошла в рейтинг самых "бедных" экономик мира
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Соответствующий рейтинг был составлен на основе того, как их жители должны чувствовать себя при существующей экономической ситуации.
Так, в рейтинг вошли 63 страны и, в соответствии с критериями, жители России должны чувствовать себя несчастно.
В рейтинге самых несчастных экономик Россия заняла семнадцатое место. Исследователи связывают это с ожиданиями роста цен и застоем по безработице.
Рейтинг стран возглавляет Венесуэла из самой жалкой экономикой. Несколько лучше ситуация в Аргентине, Южной Африке, Турции, Греции и в Украине, сообщает издание.
Второй год подряд Bloomberg называет наименее несчастную экономику в Таиланде. Второе место занимает Швейцария, а на третьем - Япония и Сингапур.
В двадцатке стран с самым низким рейтингом несчастья в экономике является Чехия, которая заняла 6 место, Соединенные Штаты на 13 месте, а Великобритания на 16.
Высокое место Таиланда в агентстве объясняют низкими официальным данным о безработице, которые, по мнению агентства, могут не во всем соответствовать действительности.
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