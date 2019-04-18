Россия вошла в рейтинг самых "бедных" экономик мира

18 апреля, 2019, 18:33

Россия вошла в рейтинг двадцатки самых убогих экономик мира, составленный агентством Bloomberg

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Соответствующий рейтинг был составлен на основе того, как их жители должны чувствовать себя при существующей экономической ситуации.

Так, в рейтинг вошли 63 страны и, в соответствии с критериями, жители России должны чувствовать себя несчастно.

В рейтинге самых несчастных экономик Россия заняла семнадцатое место. Исследователи связывают это с ожиданиями роста цен и застоем по безработице.

Рейтинг стран возглавляет Венесуэла из самой жалкой экономикой. Несколько лучше ситуация в Аргентине, Южной Африке, Турции, Греции и в Украине, сообщает издание.

Второй год подряд Bloomberg называет наименее несчастную экономику в Таиланде. Второе место занимает Швейцария, а на третьем - Япония и Сингапур.

В двадцатке стран с самым низким рейтингом несчастья в экономике является Чехия, которая заняла 6 место, Соединенные Штаты на 13 месте, а Великобритания на 16.

Высокое место Таиланда в агентстве объясняют низкими официальным данным о безработице, которые, по мнению агентства, могут не во всем соответствовать действительности.