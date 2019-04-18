Россия анонсировала пробный поезд Керченским мостом
Об этом заместитель председателя "правительства" аннексированного Крыма Михаил Селезнев, сообщает издание "Крым.Реалии" .
Пробный железнодорожный поезд Керченским мостом, соединяющий РФ с оккупированным Крымом, планируют запустить в августе-сентябре этого года, говорится в сообщении.
"Первое полотно со стороны Тамани и со стороны Крыма мостом проложено. Раскрою маленькую тайну, в августе-сентябре будет осуществлено первое пробное движение железнодорожной частью Керченского моста для того, чтобы отрегулировать все процессы. Начало сообщения, как и планировалось, состоится в декабре", - отметил Селезнев.
В то же время начальник "дирекции" по обслуживанию пассажиров так называемой "Крымской железные дороги" Владимир Резниченко утверждает, что первый пассажирский поезд проедет Керченским мостом 8 декабря. Продажа билетов на поезда, которые будут идти на аннексированный полуостров, откроется в сентябре. Предполагается, что поезда будут курсировать с 11 российских городов.
- Напомним, мост через Керченский пролив длиной 19 километров начали строить Керченский мост в 2016 году. Сдать автомобильную часть моста изначально планировали в декабре 2018 года. Официальное открытие моста состоялось 15 мая.
- Российский ученый заявил, что из-за халтурного строительства коррозия уничтожит Керченский мост за 15 лет.
- Строительство Россией моста через Керченский пролив вызвало экологическое загрязнение значительной части Украины и нанесло ущерб полуострову Тузла.
- Бухарестская девятка - Польша, Румыния, Литва, Латвия, Эстония, Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария - заявили, что строительство моста через Керченский пролив - это продвижение геополитических целей России.
- В ноябре 2018 года космическая съемка зафиксировала, что незаконно построенный Россией Керченский мост смещается. Спутниковые снимки зафиксировали критические участки: искусственная насыпь смещается со скоростью от 89 мм (проседание) до 52 мм в год (поднятие), арка автомобильного сообщения моста проседает со скоростью до 32 мм в год.
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