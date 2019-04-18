Россия анонсировала пробный поезд Керченским мостом

18 апреля, 2019, 19:43

Пробное железнодорожное движение Керченским мостом планируется в августе-сентябре этого года

Об этом заместитель председателя "правительства" аннексированного Крыма Михаил Селезнев, сообщает издание "Крым.Реалии" .

Пробный железнодорожный поезд Керченским мостом, соединяющий РФ с оккупированным Крымом, планируют запустить в августе-сентябре этого года, говорится в сообщении.

"Первое полотно со стороны Тамани и со стороны Крыма мостом проложено. Раскрою маленькую тайну, в августе-сентябре будет осуществлено первое пробное движение железнодорожной частью Керченского моста для того, чтобы отрегулировать все процессы. Начало сообщения, как и планировалось, состоится в декабре", - отметил Селезнев.

В то же время начальник "дирекции" по обслуживанию пассажиров так называемой "Крымской железные дороги" Владимир Резниченко утверждает, что первый пассажирский поезд проедет Керченским мостом 8 декабря. Продажа билетов на поезда, которые будут идти на аннексированный полуостров, откроется в сентябре. Предполагается, что поезда будут курсировать с 11 российских городов.