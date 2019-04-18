//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Укрзализныця" запускает прямое сообщение между Днепром и Перемышлем


фото: business.ua
"Укрзализныця" с 19 апреля вводит курсирование беспересадочных вагонов сообщением Днепр - Перемышль

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" .

Отмечается, что в графике движения пассажирских поездов на этот год предусмотрено курсирование двух беспересадочных вагонов Днепр - Перемышль.

Беспересадочные купейные вагоны Днепр - Перемышль будут курсировать из Днепра с 19 апреля 2019 года в составе поезда № 86/85 Новоалексеевка - Львов, переприцепки на станции Львов до поезда № 90/89 Львов - Перемышль.

Обратно из Перемышля эти вагоны будут курсировать с 20 апреля 2019 года в составе поезда № 35/36 Перемышль - Одесса с переприцепки во Львове к поезду № 70/69 Львов - Мариуполь.

Как отметили в "Укрзализныце", стоимость билета будет зависеть от курса валюты в день его покупки. На сегодня полная стоимость проездного документа - 1814,32 грн. детский билет стоит 1161,76 грн.

Билеты на назначенную дату можно приобрести в железнодорожных кассах.

Напомним, в "Укрзализныце" назначено 40 международных поездов, из них 20 - в страны Европы. Большим спросом пользуется поезд "Киев-Варшава" , которым за 11 месяцев 2018 года воспользовалось почти 27,5 тыс. пассажиров.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

18 апреля, 2019 четверг

больше новостей

18 апреля, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать