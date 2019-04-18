"Укрзализныця" запускает прямое сообщение между Днепром и Перемышлем
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" .
Отмечается, что в графике движения пассажирских поездов на этот год предусмотрено курсирование двух беспересадочных вагонов Днепр - Перемышль.
Беспересадочные купейные вагоны Днепр - Перемышль будут курсировать из Днепра с 19 апреля 2019 года в составе поезда № 86/85 Новоалексеевка - Львов, переприцепки на станции Львов до поезда № 90/89 Львов - Перемышль.
Обратно из Перемышля эти вагоны будут курсировать с 20 апреля 2019 года в составе поезда № 35/36 Перемышль - Одесса с переприцепки во Львове к поезду № 70/69 Львов - Мариуполь.
Как отметили в "Укрзализныце", стоимость билета будет зависеть от курса валюты в день его покупки. На сегодня полная стоимость проездного документа - 1814,32 грн. детский билет стоит 1161,76 грн.
Билеты на назначенную дату можно приобрести в железнодорожных кассах.
Напомним, в "Укрзализныце" назначено 40 международных поездов, из них 20 - в страны Европы. Большим спросом пользуется поезд "Киев-Варшава" , которым за 11 месяцев 2018 года воспользовалось почти 27,5 тыс. пассажиров.
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