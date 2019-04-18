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"Тоттенхэм" установил уникальный рекорд в Лиге чемпионов


фото: REUTERS
"Тоттенхэм" выбил "Манчестер Сити" в четвертьфинале Лиги чемпионов и установил рекорд турнира

Об этом сообщает Gracenote в twitter.

Лондонцы вышли в полуфинал Лиги чемпионов впервые с 1962 года. Таким образом, "Тоттенхэм" установил рекорд по разнице между полуфиналами - 57 лет.

Предыдущее достижение принадлежало "Атлетико", который в 2014 году сыграл в полуфинале Лиги чемпионов впервые с 1974 года.

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