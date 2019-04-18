"Тоттенхэм" установил уникальный рекорд в Лиге чемпионов
18 апреля, 2019, 10:14
"Тоттенхэм" выбил "Манчестер Сити" в четвертьфинале Лиги чемпионов и установил рекорд турнира
Об этом сообщает Gracenote в twitter.
Лондонцы вышли в полуфинал Лиги чемпионов впервые с 1962 года. Таким образом, "Тоттенхэм" установил рекорд по разнице между полуфиналами - 57 лет.
Предыдущее достижение принадлежало "Атлетико", который в 2014 году сыграл в полуфинале Лиги чемпионов впервые с 1974 года.
Spurs return to the Champions Cup / Champions League semi-finals for the first time since 1962. Their 57-year absence sets a record, beating the previous mark of 40 by Atlético Madrid (1974-2014). #UCL #COYS- Gracenote Live (@GracenoteLive) 17 апреля 2019 г.
- Напомним, 17 апреля в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов "Манчестер Сити" победил "Тоттенхэм" 4: 3 , но вылетел с турнира из-за поражения в первом матче со счетом 0: 1.
- 17 апреля в другом матче 1/4 финала английский "Ливерпуль" разгромил португальский "Порту".
- 16 апреля полуфиналистами Лиги чемпионов стали нидерландский "Аякс" и английский "Ливерпуль".
- Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал жестокой неудачу в четвертьфинальном противостоянии Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом".
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