"Сделать Лас-Вегас": Зеленский о марихуане, проституции и игорном бизнесе

18 апреля, 2019, 11:45

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

Журналисты поинтересовались у шоумена, что он думает о легких наркотиках, в частности, медицинской марихуане.

"Медицинская марихуана, я считаю, что это нормально, в капельках она продается. Я, кстати, консультировался по этому поводу с Евгением Олеговичем Комаровским. Я за легалайз капелек - да", - ответил кандидат в президенты.

Также, по мнению Зеленского, в Украине можно дать возможность "продавать секс за деньги" на территории одного города.

"Секс за деньги? Честно говоря, ребята, я думаю, что у нас есть возможность, и я сейчас отвечу на все предыдущие вопросы, сделать Лас-Вегас. Общество было бы не против, и налоги бы платили. Дать возможность какому-нибудь городу, какой-нибудь территории и там все это открыть", - ответил он.

Однако, по его мнению, в Кривом Роге "не все мужчины поймут".

"Кривой Рог - город производственников, там не все мужчины поймут. Но я думаю, что, в принципе, нужен отдельный город, где это все можно", - сказал Зеленский.

По игорному бизнесу Зеленский сказал, что его можно легализовать на территории одного города.

"Да, взять все это и перенести туда, дать там возможность. Пожалуйста, там тусите. Это же не будет закрытая территория. Можно тем самым поднять какой-то город, в который никто не приезжает, и там - пожалуйста", - ответил шоумен.