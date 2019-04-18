//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Сделать Лас-Вегас": Зеленский о марихуане, проституции и игорном бизнесе


фото: РБК-Україна
Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский считает, что игорным бизнесом и проституцией можно поднять украинский город, в который никто не приезжает

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

Журналисты поинтересовались у шоумена, что он думает о легких наркотиках, в частности, медицинской марихуане.

"Медицинская марихуана, я считаю, что это нормально, в капельках она продается. Я, кстати, консультировался по этому поводу с Евгением Олеговичем Комаровским. Я за легалайз капелек - да", - ответил кандидат в президенты.

Также, по мнению Зеленского, в Украине можно дать возможность "продавать секс за деньги" на территории одного города.

"Секс за деньги? Честно говоря, ребята, я думаю, что у нас есть возможность, и я сейчас отвечу на все предыдущие вопросы, сделать Лас-Вегас. Общество было бы не против, и налоги бы платили. Дать возможность какому-нибудь городу, какой-нибудь территории и там все это открыть", - ответил он.

Однако, по его мнению, в Кривом Роге "не все мужчины поймут".

"Кривой Рог - город производственников, там не все мужчины поймут. Но я думаю, что, в принципе, нужен отдельный город, где это все можно", - сказал Зеленский.

По игорному бизнесу Зеленский сказал, что его можно легализовать на территории одного города.

"Да, взять все это и перенести туда, дать там возможность. Пожалуйста, там тусите. Это же не будет закрытая территория. Можно тем самым поднять какой-то город, в который никто не приезжает, и там - пожалуйста", - ответил шоумен.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

18 апреля, 2019 четверг

больше новостей

18 апреля, 2019 четверг

17 апреля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать