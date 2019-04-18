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"Путин рассчитывает на президента-новичка, которого легко переиграет", - Порошенко


фото: president.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин рассчитывает на новичка на посту президента Украины

Об этом действующий президент Украины заявил в видеообращении 18 апреля, передает Еспресо.TV

"Уже сейчас Путин рассчитывает на слабого, неподготовленного, некомпетентного новичка на посту президента Украины, которого легко переиграет и на сфере безопасности, и на дипломатическом, и на политическом фронтах. Украине нужен лидер, который способен противостоять Путину и срывать его хищные планы нашей страны" , - сказал президент.

Порошенко заявил, что Украине нужен верховный главнокомандующий, способный организовать сильную армию, крепкую оборону и на этой основе достичь мира.

"Украине нужен руководитель внешней политической сферы, понятный мировым лидерам, который говорит с ними на одном языке и который разбирается в хитросплетениях мировой дипломатии. Украине нужен президент, который обеспечит необратимость европейского и евроатлантического курса", - сказал он.

Президент отметил, что уважает выбор тех, кто поддержал его оппонента.

"Этот выбор свидетельствует о том, что в обществе есть мощный запрос на обновление всей политической элиты и его нельзя игнорировать", - сказал он.

Порошенко напомнил, что осенью 2019 будут парламентские выборы и они дают реальную возможность побеждать, формировать коалицию, заходить в правительство и всех необходимых изменений.

Он добавил, что именно так можно начать свой реальный путь в политику, но, по его словам, это очень рискованно экспериментировать с должностью президента и верховного главнокомандующего.

"Это же не шутка. Речь идет о безопасности страны и безопасность каждого из нас", - подытожил Порошенко.

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