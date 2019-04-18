"ПриватБанк" продолжит судиться с экс-владельцами независимо от результатов выборов, - глава Наблюдательного совета

18 апреля, 2019, 16:45

Суды против экс-владельцев "ПриватБанка" по возврату выведенных из финучреждения средств будут продолжаться независимо от результатов выборов президента Украины

Об этом заявил глава независимого наблюдательного совета "ПриватБанка" Энгин Акчакоча, сообщает пресс-секретарь банка Инна Музычук.

"Важно вернуть деньги, выведенные из банка бывшими владельцами. Более двух лет банк выступает против бывших акционеров в украинских и международных судах, требуя возмещения убытков, сумма которых достигает миллиардов долларов США. Масштабы битвы действительно эпические. Сейчас насчитывается более 1000 судебных производств в Украине и мире. Это долгий и сложный процесс, за которым пристально следит международное сообщество и гражданское общество в Украине. Как глава независимого наблюдательного совета "ПриватБанка", я уверенно заявляю, что независимо от того, кто выиграет в этой президентской гонке, банк не остановится в своем стремлении достичь справедливости. Мы последовательно и настойчиво отстаиваем наши позиции в судах ", - заявил Акчакоча.

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Глава Наблюдательного совета банка также отметил, что одним из главных приоритетов является возвращение около 160 млрд грн, которые государство докапитализировало банк.

"Один из главных приоритетов наблюдательного совета заключается в том, чтобы вернуть почти 160 млрд. грн, которыми измученное войной государство докапитализировало банк перед лицом краха экономики. Стратегия реализации этой цели имеет два вектора. Во-первых, следует максимизировать рыночную стоимость банка и выгодно продать его надежному инвестору до 2022 года. Единственный способ смены собственника банка - продажа его международному инвестору с отличной репутацией ", - отметил Акчакоча.