"Не опускаем руки, еще есть 21 апреля". В БПП прокомментировали решение суда по ПриватБанку

18 апреля, 2019, 16:34

В БПП прокомментировали решение Окружного административного суда Киева, который признал национализацию ПриватБанка незаконной

Об этом заместитель главы парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко написал в Facebook.

"Зачем ждать до выборов, если можно уже начинать строить приватовскую Украину? Сегодня Окружной административный суд Киева признал национализацию ПриватБанка "незаконной". Как там было на бордах у кандидата в президенты Зеленского, "заканчивается эпоха алчности"? Собственно, как я понимаю, начинается эпоха раздачи государственных средств и активов?"- прокомментировал Гончаренко.

Он добавил, что есть возможность "предотвратить реванш" и призвал не "опускать руки".

"Не опускаем руки. У нас есть еще 21 апреля. И возможность предотвратить реванш. Идем на выборы, голосуем и готовимся к борьбе. В конечном итоге, победит Украина, а не женевские попутчики", - написал он.