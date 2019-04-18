"Не опускаем руки, еще есть 21 апреля". В БПП прокомментировали решение суда по ПриватБанку
Об этом заместитель главы парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко написал в Facebook.
"Зачем ждать до выборов, если можно уже начинать строить приватовскую Украину? Сегодня Окружной административный суд Киева признал национализацию ПриватБанка "незаконной". Как там было на бордах у кандидата в президенты Зеленского, "заканчивается эпоха алчности"? Собственно, как я понимаю, начинается эпоха раздачи государственных средств и активов?"- прокомментировал Гончаренко.
Он добавил, что есть возможность "предотвратить реванш" и призвал не "опускать руки".
"Не опускаем руки. У нас есть еще 21 апреля. И возможность предотвратить реванш. Идем на выборы, голосуем и готовимся к борьбе. В конечном итоге, победит Украина, а не женевские попутчики", - написал он.
- Напомним, что 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского в Национальный банк Украины и Кабинет министров Украины о неправомерности национализации ПриватБанка.
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