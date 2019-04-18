Путин - вор, единороссы - мошенники: Роскомнадзор предупредил, за какие оскорбления будет блокировать СМИ
Об этом сообщает Русская служба ВВС.
Российские власти попыталась разъяснить руководителям СМИ и юристам, как будут применяться законы о наказании за "фейковые новости" и оскорбления власти, говорится в сообщении.
Отмечается, что, как выяснилось на закрытой встрече, чиновники сами пока не знают, как это будет происходить.
Законы о наказании за распространение недостоверных новостей и оскорбления власти действуют уже почти месяц. Однако до сих пор ни авторы закона, ни чиновники публично не объяснили, как определить "достоверность" и считать "явным неуважением к обществу, государству, официальным государственным символам", говорится в сообщении.
Издание отмечает, что на встрече с руководителями СМИ представители Роскомнадзора отметили, что считают оскорблением власти такие фразы, как: "Единая Россия" - мошенники и воры" и "Путин - вор". При этом в ведомстве оговорились, что каждый конкретный случай цитирования таких высказываний должен рассматриваться в контексте, а оценку им даст Генпрокуратура РФ.
Отмечается, что совещание состоялось после того, как два ярославских издания были заблокированы по новому закону об оскорблении власти - из-за фотографий граффити с упоминанием президента Владимира Путина.
- Напомним, Россия сделала второй шаг к изолированному "суверенному интернету" - Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает контроль за национальным интернет-трафиком.
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