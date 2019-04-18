Путин - вор, единороссы - мошенники: Роскомнадзор предупредил, за какие оскорбления будет блокировать СМИ

18 апреля, 2019, 20:58

Роскомнадзор на закрытой встрече с руководителями российских изданий предупредил их, за какие оскорбления власти будет блокировать СМИ

Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Российские власти попыталась разъяснить руководителям СМИ и юристам, как будут применяться законы о наказании за "фейковые новости" и оскорбления власти, говорится в сообщении.

Отмечается, что, как выяснилось на закрытой встрече, чиновники сами пока не знают, как это будет происходить.

Законы о наказании за распространение недостоверных новостей и оскорбления власти действуют уже почти месяц. Однако до сих пор ни авторы закона, ни чиновники публично не объяснили, как определить "достоверность" и считать "явным неуважением к обществу, государству, официальным государственным символам", говорится в сообщении.

Издание отмечает, что на встрече с руководителями СМИ представители Роскомнадзора отметили, что считают оскорблением власти такие фразы, как: "Единая Россия" - мошенники и воры" и "Путин - вор". При этом в ведомстве оговорились, что каждый конкретный случай цитирования таких высказываний должен рассматриваться в контексте, а оценку им даст Генпрокуратура РФ.

Отмечается, что совещание состоялось после того, как два ярославских издания были заблокированы по новому закону об оскорблении власти - из-за фотографий граффити с упоминанием президента Владимира Путина.