Промоутер назвал украинца одним из сильнейших боксеров мира

18 апреля, 2019, 14:30

Влиятельный промоутер Лу Ди Белла назвал украинца Сергея Деревянченко одним из лучших боксеров мира в среднем весе

Об этом сообщает Boxingscene.

После победы Сергея Деревянченко над Джеком Кулкаем из Германии, Лу Ди Белла заявил, что украинец заслужил право на бой за титул IBF (Международной боксерской федерации) и получит поединки с элитой средней весовой категории (до 72,6 кг).

"В субботу, нанеся поражение Кулкаю, Сергей доказал, что остается одним из лучших средневесов в мире. Получив эту победу, он заслужил возможность сразиться за пояс IBF. Я обещаю вам, что мы продолжим искать для Сергея крупнейшие поединки с элитой среднего дивизиона", - сказал Ди Белла.

Пояс чемпиона мира IBF принадлежит американцу Даниэлу Джейкобсу, который 4 мая встретится с мексиканцем Саулем Альваресом.