Проевропейские партии сохранят большинство после выборов в Европарламент, - опрос

18 апреля, 2019, 16:50

Альянс проевропейских консервативных, социалистических и либеральных партий получит абсолютное большинство на выборах в Европейский парламент в следующем месяце, хотя представительство евроскептиков в парламенте возрастет

Такие данные показал обнародованеый в четверг опрос, сообщает Reuters.

Сегодня большинство в Европейском парламенте имеет коалиция правоцентристских и левоцентристских групп.

Социалисты и демократы на втором месте с 149 мандатами, равной 19,8%. Третье место прогнозируют либералам с 10% (76 мест). Согласно новому опросу, который включает в себя опубликованный 15 апреля Национальный опрос, и предусматривает, что количество мест останется на уровне 751, правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП) останется самой большой группой из 180 местами, что составляет 24% от общего количества депутатов. Сегодня группа имеет 29% мандатов.

Поскольку ожидается, что Великобритания примет участие в выборах в связи с отложением выхода из ЕС, доля мест евроскептиков в парламенте может вырасти до 14,3% по сравнению с сегодняшними 10%.

В частности, евроскептическая группа "Европа свободы и прямой демократии", в которую входит Партия независимости Великобритании, получит 6%. Националистическая "Европа наций и свобод" (ENF), которая включает итальянскую "Лигу" и французскую ультраправую партию "Национальное собрание", увеличит свою поддержку от 3,3% до 8,3%.

Группа европейских консерваторов и реформистов (ECR), в которую входит партия PiS польского лидера и евроскептика Ярослава Качиньского, получит 8,8%.

Группа "Альянс либералов и демократов за Европу" (ALDE) рассчитывает завоевать 10,1% голосов. Европейские объединенные левые / Лево-зеленые Севера - 6,1%, Зеленые - Европейский свободный альянс - 7,6%.