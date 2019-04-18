Порошенко начал "звонить" Украинский и приглашать на дебаты
Об этом сообщают пользователи соцсети Facebook.
В частности, народный депутат от взаимопомощи, заместитель председателя Верховной Рады Оксана сыроедов написала, что Порошенко занялся "сеансом одновременного обзвона депутатов".
"То есть ты берешь трубку, а там голосом Левитана:" Это Президент Петр Порошенко ! 21 апреля решающий выбор ... ». И так хочется ему ответить" Господин Президент! Астанавитесь! ". Но не услышит, хотя и пообещал ...", - написала она.
О "телефонный звонок" от президента сообщил и политтехнолог Сергей Гайдай.
"Мне позвонил Порошенко. Айфон осветил киевский городской номер. Я узнал его голос. Вздрогнул", - написал он.
Гайдай написал, что не ожидал приглашения на дебаты.
"Голос у него был бодрый, даже веселый и незлобивый. Просто так по-товарищески позвал меня на дебаты, на Республиканский стадион в Киеве. Позвал и положил трубку", - сообщил политтехнолог.
О двинок от президента сообщил и экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко.
"Звонок с неизвестного номера. Взял трубку. Неожиданно знакомый голос:" Это Петр Порошенко. 21 апреля решающий день ... "Выключил", - написал он.
В комментариях под сообщениями пользователи сообщали, что им тоже звонили с приглашением на дебаты.
В частности, нардеп Остап Еднак написал "И мне звонили :)".
Некоторые пользователи отреагировали негативно по приглашению президента:
"Мне тоже звонил Порошенко, слушать не стала, отключилась, бросила трубку, Харьков", - написала пользователь Лариса Молявко.
Напомним, 19 апреля, в пятницу, между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко состоятся дебаты на НСК "Олимпийском".
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