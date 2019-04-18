18 апреля, 2019, 13:25

Об этом сообщают пользователи соцсети Facebook.

В частности, народный депутат от взаимопомощи, заместитель председателя Верховной Рады Оксана сыроедов написала, что Порошенко занялся "сеансом одновременного обзвона депутатов".

"То есть ты берешь трубку, а там голосом Левитана:" Это Президент Петр Порошенко ! 21 апреля решающий выбор ... ». И так хочется ему ответить" Господин Президент! Астанавитесь! ". Но не услышит, хотя и пообещал ...", - написала она.

О "телефонный звонок" от президента сообщил и политтехнолог Сергей Гайдай.

"Мне позвонил Порошенко. Айфон осветил киевский городской номер. Я узнал его голос. Вздрогнул", - написал он.

Гайдай написал, что не ожидал приглашения на дебаты.

"Голос у него был бодрый, даже веселый и незлобивый. Просто так по-товарищески позвал меня на дебаты, на Республиканский стадион в Киеве. Позвал и положил трубку", - сообщил политтехнолог.

О двинок от президента сообщил и экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко.

"Звонок с неизвестного номера. Взял трубку. Неожиданно знакомый голос:" Это Петр Порошенко. 21 апреля решающий день ... "Выключил", - написал он.

В комментариях под сообщениями пользователи сообщали, что им тоже звонили с приглашением на дебаты.

В частности, нардеп Остап Еднак написал "И мне звонили :)".

Некоторые пользователи отреагировали негативно по приглашению президента:

"Мне тоже звонил Порошенко, слушать не стала, отключилась, бросила трубку, Харьков", - написала пользователь Лариса Молявко.

Напомним, 19 апреля, в пятницу, между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко состоятся дебаты на НСК "Олимпийском".