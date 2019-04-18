Пластырь вместо анализа крови: ученые разработали новое устройство для диагностики
Об этом пишет New Atlas.
Устройство состоит из эластичной полиэфирной пленки на клеевой основе, покрытой супергидрофобной суспензией из кремнезема. В этом покрытии выгравированы четыре крошечные супергидрофильни (которые притягивают воду) отверстия.
Когда биосенсоры наносятся на кожу человека, она попадает в микрокейсы. Красители, наносимые на дно каждого из них, впоследствии меняют цвет в соответствии с уровнем pH в поте и концентрации в нем хлорида, глюкозы и кальция.
Камера смартфона и приложение затем анализируют цвета отверстий, предоставляя пользователю информацию о состоянии его здоровья по четырем параметрам.
"Данные полученные из пота, почти соответствуют информации, которую дает общий анализ крови. При тестировании на добровольце, который потел во время тренировок, устройство определило, что пот имел уровень рН от 6,5 до 7,0, концентрацию хлоридов около 100 мМ и низкий уровень кальция и глюкозы", - говорится в сообщении американского химического общества.
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