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Парламент Греции требует от Германии репарации за Вторую мировую войну


фото: REUTERS
Парламент Греции одобрил инициативу о выдвижении требований по выплате репараций к правительству Германии за разрушения в годы Второй мировой войны

Об этом сообщает Ekathimerini.

Отмечается, что греческие парламентарии приняли решение подавляющим большинством голосов.

До начала голосования в поддержку требования о репарациях выступил премьер-министр Греции Алексис Ципрас, заявив, что намерение правительства предъявить зафиксированное в письменном виде требование о выплате компенсации - "исторический и моральный долг".

"Правительство Греции намерено направить письменное обращение правительства Федеративной Республики Германии, в котором повторит его неотъемлемые требования, вытекающие из нацистского вторжения и оккупации, а также военных преступлений нацистской Германии", - заявил Ципрас.

Он также подчеркнул, что вопрос репараций обсуждается минимум c 1995 года на уровне устных переговоров.

Ранее глава парламентского комитета по репарациям, депутат от польской партии "Право и Справедливость" Аркадиуш Мулярчик заявил, что Польша имеет право требовать компенсацию от Германии в размере 850 млрд долларов за уничтоженное имущество и людей, убитых во время Второй мировой войны.

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