Парламент Греции требует от Германии репарации за Вторую мировую войну

18 апреля, 2019, 16:02

Парламент Греции одобрил инициативу о выдвижении требований по выплате репараций к правительству Германии за разрушения в годы Второй мировой войны

Об этом сообщает Ekathimerini.

Отмечается, что греческие парламентарии приняли решение подавляющим большинством голосов.

До начала голосования в поддержку требования о репарациях выступил премьер-министр Греции Алексис Ципрас, заявив, что намерение правительства предъявить зафиксированное в письменном виде требование о выплате компенсации - "исторический и моральный долг".

"Правительство Греции намерено направить письменное обращение правительства Федеративной Республики Германии, в котором повторит его неотъемлемые требования, вытекающие из нацистского вторжения и оккупации, а также военных преступлений нацистской Германии", - заявил Ципрас.

Он также подчеркнул, что вопрос репараций обсуждается минимум c 1995 года на уровне устных переговоров.