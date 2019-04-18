Остановка конкурса на руководителя таможни - это коррупционный сговор, - Гройсман

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает Укринформ.

"Я считаю, что в результате коррупционных сговоров, на 100% я убежден в этом, с отдельным представителями судебной ветви власти, судья принял такое решение остановить процесс публичного отбора руководителя таможни", - отметил Гройсман.

По его мнению, это произошло потому, что правительство решило изменить процесс управления таможней, сделать ее прозрачной, электронной, исключить коррупцию.

"Уже есть кандидаты на должность главы, несколько из них имеют хорошую репутацию. И когда контрабандное лоби увидело, что что-то их не устраивает, они пошли прикрываться решением суда", - отметил премьер-министр.

Он заверил, что не отступит от реформы таможни.

"Я призываю народного депутата, который подал иск в суд, отозвать его. Думаю, что это было бы совершенно справедливо. Призываю судью еще раз проанализировать основания для приостановления проведения конкурса. И хочу вам сказать, что я с этим решением не согласен. Мы найдем правовые основания для того, чтобы продолжить реформу", - подчеркнул Гройсман.