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Оккупанты на Донбассе бьют из запрещенных минометов, ранен боец ООС

В четверг, 18 апреля, по состоянию на 18:00, несмотря на "Пасхальное перемирие", российские наемники на Донбассе 4 раза обстреляли позиции украинской армии

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики обстреляли украинские позиции из 82-мм минометов у Павлополь, со станковых противотанковых гранатометов - в районе поселка Пески.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы обстреляли позиции Объединенных сил со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов неподалеку Светлодарска, из ручных противотанковых гранатометов - вблизи Крымского.

В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил ранение. На провокации боевиков Объединенные силы ответили огнем.

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