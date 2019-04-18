Не думайте о Зеленском и Порошенко. Президент попросил избирателей не дать превратить Украину в Малороссию

18 апреля, 2019, 17:02

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Я знаю, как много у вас ко мне претензий, я знаю, как трудно каждому из вас простить мне мои ошибки и поверить мне еще раз. Это моя вина, да, я не идеален. Но я убежден, что мы не имеем права перечеркнуть все достигнутое и отказаться от европейского будущего", - сказал он.

По словам Порошенко, он примет любое решение народа.

"Я прошу вашей поддержки 21 апреля и приму любое ваше решение, ведь воля народа превыше всего. Впрочем, когда вы придете на участке, не думайте о Зеленского, и о Порошенко тоже не думайте, думайте об Украине, как ее сохранить. Так же, как в 2014 году вы остановили Новороссию, теперь прошу не допустить превращения Украины в Малороссию ", - подчеркнул он.