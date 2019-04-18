НБУ доукомплектовать банки наличными, СБУ разобраться с судом. Порошенко дал ряд поручений по ПриватБанку
Об этом президент заявил во время заседания Совета национальной безопасности и обороны, передает Общественное.
"Минфину (поручаю - ред.) - просчитать риски и оценить все убытки государства, в частности, если из банка будут изъяты 150 млрд гривен (которые государство вложило, чтобы спасти ПриватБанк - ред.). Мы должны убрать риски, защитить интересы людей, защитить позицию относительно стабильности национальной денежной единицы и не допустить паники, которая может быть вызвана на рынке", - заявил президент.
По словам главы НБУ Якова Смолия, уже есть колебания валютного курса по решению суда по ПриватБанку.
"НБУ делает все возможное, чтобы предотвратить панику среди населения", - подчеркнул он.
Кроме того, Порошенко поддержал предложение Минюста обратиться с просьбой к Высшей квалификационной комиссии судей ускорить оценки судей Окружного административного суда, который принял решение о ПриватБанке, для того, чтобы перезапустить его.
Он также попросил СБУ оценить возможности и основания для возбуждения уголовного дела по неправосудному решению, которое могли принять судьи.
- Напомним, 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банк уУкраины и Кабинету министров Украины о неправомерности национализации "ПриватБанка".
- Общественное движение "ЧЕСТНО" сообщил, что судьи, которые признали незаконной национализацию "ПриватБанка" и удовлетворили иск миллиардера Игоря Коломойского к Нацбанку и Кабмину, недобросовестные.
- Президент Петр Порошенко заявил, что победа на выборах Владимира Зеленского приведет к возвращению "ПриватБанка" олигарху Игорю Коломойскому и массовой потери средств украинском.
- Порошенко созвал совещание Совета нацбезопасности и обороны Украины по решению суда о незаконности национализации "ПриватБанка".
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