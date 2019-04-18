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НБУ доукомплектовать банки наличными, СБУ разобраться с судом. Порошенко дал ряд поручений по ПриватБанку

Президент Петр Порошенко поручил Нацбанку доукомплектовать банки и отделения наличными

Об этом президент заявил во время заседания Совета национальной безопасности и обороны, передает Общественное.

"Минфину (поручаю - ред.) - просчитать риски и оценить все убытки государства, в частности, если из банка будут изъяты 150 млрд гривен (которые государство вложило, чтобы спасти ПриватБанк - ред.). Мы должны убрать риски, защитить интересы людей, защитить позицию относительно стабильности национальной денежной единицы и не допустить паники, которая может быть вызвана на рынке", - заявил президент.

По словам главы НБУ Якова Смолия, уже есть колебания валютного курса по решению суда по ПриватБанку.

"НБУ делает все возможное, чтобы предотвратить панику среди населения", - подчеркнул он.

Кроме того, Порошенко поддержал предложение Минюста обратиться с просьбой к Высшей квалификационной комиссии судей ускорить оценки судей Окружного административного суда, который принял решение о ПриватБанке, для того, чтобы перезапустить его.

Он также попросил СБУ оценить возможности и основания для возбуждения уголовного дела по неправосудному решению, которое могли принять судьи.

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