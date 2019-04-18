NASA запустило в космос ракету, детали которой создавали в Украине

18 апреля, 2019, 12:18

Компания Orbital ATK (США) запустила ракету "Антарес" с первой ступенью производства госпредприятия "Производственное объединение "Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова" ("Южмаш", Днепр) для доставки груза на Международную космическую станцию (МКС)

Об этом сообщила пресс-служба государственного предприятия "Конструкторское бюро "Южное" имени М. К. Янгеля" (Днепр).

"17 апреля в 23:46 по киевскому времени (16:46 по североамериканскому восточному времени) из Центра космических полетов на острове Уоллопс (штат Вирджиния, США) произведен успешный пуск ракеты-носителя (РН) "Антарес", которая вывела на орбиту грузовой корабль Cygnus, что имеет доставить к Международной космической станции около 3750 кг полезного груза по заказу NASA - провизию и снаряжение для экипажа, оборудование и материалы для научных экспериментов, оборудование для станции и выхода в открытый космос, компьютеры и комплектующие, а также два научно-исследовательских спутника формата кубсат - CAPSat и HARP", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, стыковки Cygnus с МКС запланированы на 19 апреля.

Согласно сообщению, главный разработчик РН "Антарес" - американская корпорация Northrop Grumman.

Космический корабль Cygnus NG-11 Roger B. Chaffee назван в честь американского астронавта Роджера Брюса Чаффи.

Основную конструкцию первой ступени PH "Антарес" разработало ГП "КБ "Южное", а изготовило ГП ПО ЮМЗ в кооперации с украинскими предприятиями" Хартрон-Аркос "(Харьков)," Киевприбор "(Киев)," Хартрон-ЮКОМ "(Запорожье) , "ЧЕЗАРА", "РАПИД" (Чернигов) и др.

Подготовка PH "Антарес" к пуску, ее испытания и пуск выполнены с участием украинских специалистов. Согласно контракту, техническая поддержка пуска, приема и обработка телеметрической информации в режиме реального времени осуществлялись с территории КБ "Южное".

В этой миссии "Антарес" впервые применена технология позднего загрузки. Ранее корабль загружали примерно за четверо суток до старта. С помощью новой технологии это время удалось сократить до 24 часов.

С 2013 года ракета-носитель "Антарес" стартовала 10 раз, 9 из них - успешно.

В рамках программы "Антарес" украинская сторона выполнила весь комплекс работ по проектированию, отработке и изготовлению материальной части основной конструкции первой ступени для PH по заказу Национального космического агентства США.

Проект "Антарес" - это удачный пример кооперации предприятий космической отрасли Украины в международных космических проектах, успешной деятельности на мировом космическом рынке.