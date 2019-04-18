Накануне второго тура пограничники усилили меры безопасности на КПВВ

18 апреля, 2019, 17:04

Накануне второго тура выборов пограничники из состава Объединенных сил подготовились к возможному увеличению пассажиро-транспортного потока через линию разграничения

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Чтобы сократить время на прохождение контрольных процедур на КПВВ, запланировано усиление службы дополнительными пограничными нарядами по проверке паспортных документов и осмотра транспортных средств, говорится в сообщении.

Отмечается, что предусмотрено применение мобильных комплексов пограничного контроля с дополнительными рабочими местами на базе микроавтобусов во всех КПВВ вдоль линии разграничения.

В пресс-службе отмечают, что с целью эффективного реагирования на возможные провокации пророссийских боевиков во время избирательного процесса усилены меры безопасности в КПВВ путем применения мобильных подразделений и кинологических групп с собаками для предотвращения перемещения через линию разграничения оружия, взрывчатки и средств террора.

Такие меры также применяются для недопущения лиц, которые могут участвовать в дестабилизирующих мероприятиях на территории Украины в период выборов, говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что активная фаза усиления на постах въезда-выезда уже началась. За счет маневра сил и спецсредств, активизации использования технических средств и служебных собак уплотнено присутствие пограничных нарядов в пределах гуманитарных коридоров, уточнено взаимодействие и с другими правоохранительными органами и Вооруженными силами Украины.