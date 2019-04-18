Национализация "ПриватБанка": в иске речь не шла о компенсации, - судья
Об этом заявил судья-спикер окружного админсуда Богдан Санин, передает Еспресо.TV.
"Суд удовлетворил в полном объеме исковые требования, в том числе был признан противоправным и отменен договор купли-продажи акций банка от 2016 года. Или какие-то были применены другие финансовые компенсаторы или взысканы определенные суммы - этого в судебном решении, насколько мне известно, не указано , поскольку в исковых требованиях это не требовалось", - сказал Санин.
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Напомним, 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского в Национальный банк Украины и Кабинет министров Украины о неправомерности национализации "ПриватБанка".
Общественное движение "ЧЕСТНО" сообщило, что судьи, которые признали незаконной национализацию "ПриватБанка" и удовлетворили иск миллиардера Игоря Коломойского к Нацбанку и Кабмину, недобросовестные .
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