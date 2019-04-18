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На оккупированный Донбасс поехало почти 300 тонн гуманитарной помощи от Красного Креста

На оккупированные территории Донбасса поехало 295 тонн гуманитарной помощи от Международного Комитета Красного Креста

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

Отмечается, что из-за КПВВ "Новотроицкое" на выезд к временно оккупированной территории Украины последовали 16 грузовиков от Международного Комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса направлена гуманитарная помощь массой 295 тонн, а именно: продуктовые наборы, гигиенические наборы, строительные материалы, сельскохозяйственные материалы.

Неделю назад, 11 апреля, на оккупированный Донбасс уже въехало 14 грузовиков гуманитарной помощи от Красного Креста.

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