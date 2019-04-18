На оккупированный Донбасс поехало почти 300 тонн гуманитарной помощи от Красного Креста
18 апреля, 2019, 09:53
На оккупированные территории Донбасса поехало 295 тонн гуманитарной помощи от Международного Комитета Красного Креста
Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.
Отмечается, что из-за КПВВ "Новотроицкое" на выезд к временно оккупированной территории Украины последовали 16 грузовиков от Международного Комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса направлена гуманитарная помощь массой 295 тонн, а именно: продуктовые наборы, гигиенические наборы, строительные материалы, сельскохозяйственные материалы.
Неделю назад, 11 апреля, на оккупированный Донбасс уже въехало 14 грузовиков гуманитарной помощи от Красного Креста.
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