МЗ нашел в интервью Зеленского фейк о реформе "скорой"

18 апреля, 2019, 13:35

Министерство здравоохранения проанализировало интервью Владимира Зеленского и нашло неосведомленность кандидата о работе экстренной службы и запуске трансформации здравоохранения

Об этом пресс-служба министерства написала в Facebook.

Ложным оказался следующий отрывок интервью:

"И я думаю, сама Верховная Рада не знает ответы на какие-то вопросы, которые беспокоят общество. Это как с медицинской реформой. Это точно такая же история. Принимают медицинскую реформу... Кто вообще спросил у людей, а как мы из села доедем в эту больницу? Потому что теперь скорая помощь не приезжает, а у моего ребенка 39, а даже если 37, и эта бабушка с этой внучкой, у нее сердце останавливается, к ней не едет скорая помощь, потому что у нас такая реформа", - сказал Владимир Зеленский .

Минздрав отмечает, что: