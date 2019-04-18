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МЗ нашел в интервью Зеленского фейк о реформе "скорой"

Министерство здравоохранения проанализировало интервью Владимира Зеленского и нашло неосведомленность кандидата о работе экстренной службы и запуске трансформации здравоохранения

Об этом пресс-служба министерства написала в Facebook.

Ложным оказался следующий отрывок интервью:

"И я думаю, сама Верховная Рада не знает ответы на какие-то вопросы, которые беспокоят общество. Это как с медицинской реформой. Это точно такая же история. Принимают медицинскую реформу... Кто вообще спросил у людей, а как мы из села доедем в эту больницу? Потому что теперь скорая помощь не приезжает, а у моего ребенка 39, а даже если 37, и эта бабушка с этой внучкой, у нее сердце останавливается, к ней не едет скорая помощь, потому что у нас такая реформа", - сказал Владимир Зеленский .

Минздрав отмечает, что:

  1. Перед запуском трансформации системы здравоохранения и представлением проекта закона в Верховную Раду МОЗ Украины провело серию консультаций с заинтересованными сторонами (пациентами, медиками, руководителями медицинских учреждений, органов местного самоуправления, местных администраций) во всех регионах страны.
  2. Из 27,3 млн пациентов, которые выбрали своего семейного врача, терапевта или педиатра, 70% довольны, свидетельствуют данные социологического опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
  3. Вызовы скорой помощи никто не отменял. Правила вызова экстренной медицинской помощи утверждены Приказом Минздрава от 1 июня 2009 года № 370. Изменения в этот нормативный акт не вносились, он действует на сегодняшний день, и именно им руководствуются диспетчеры скорой помощи, принимая вызовы.
  4. Трансформация системы экстренной помощи сосредоточена на том, чтобы все украинцы в критическом состоянии как можно скорее получили качественную помощь. Экстренная помощь до сих пор обслуживает эти случаи, из-за чего часто не может вовремя оказать необходимую помощь людям в критическом состоянии, в том числе - детям.
  5. Обращение родителей маленьких пациентов является экстренным вызовом, на который обязательно приезжает и будет приезжать бригада экстренной медицинской помощи. Среди неотложных состояний - состояние детей до 2 лет (в том числе повышенная температура), потеря сознания у детей или взрослых, признаки сердечных приступов и другие состояния, которые могут угрожать жизни.
  6. Люди в состояниях, не несущих угрозу для жизни, также получают необходимую помощь. Если на региональном уровне не определен механизм оказания медицинской помощи в неэкстренных случаях, к таким пациентам выезжают бригады экстренной (скорой) медицинской помощи в течение 1 часа с момента получения обращения.

 

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