Министр в розыске, мэр Харькова, нардепы и партнер Зеленского: "Схемы" показали, кто посещает офис Коломойского перед выборами

18 апреля, 2019, 11:15

Министр-беглец времен Януковича Ставицкий, бизнес-партнер кандидата в президенты Владимира Зеленского Тимур Миндич, мэр Харькова Геннадий Кернес, народные депутаты от партии "Видродження" в апреле посещали израильский офис олигарха Игоря Коломойского

Это зафиксировали журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый") в расследовании "Бенефициар".

В частности, экс-министр энергетики и угольной промышленности времен Януковича Эдуард Ставицкий, которого разыскивают в Украине, в Израиле дважды посещал офис олигарха Игоря Коломойского.

Также журналисты дважды зафиксировали, как бизнес-партнер кандидата в президенты Владимира Зеленского по "95 кварталу" Тимур Миндич выходил из здания в городе Герцлия, где расположен офис олигарха Игоря Коломойского.

Дважды в апреле в здание, где расположен офис олигарха, прибывал с визитом Александр Ткаченко, генендиректор телеканала "1 + 1", на котором транслируют сериал с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.

За время наблюдения "Схем" за офисом Коломойского в Герцлии, к нему наведывались двое народных депутатов от партии "Видродження" Андрей Шипко и его соратник - депутат Виталий Хомутынник, член комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики.

К зданию, где располагается офис олигарха, приезжал также мэр Харькова Геннадий Кернес. Он был в компании до недавнего времени российского, а ныне украинского бизнесмена Павла Фукса.