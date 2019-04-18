Министр в розыске, мэр Харькова, нардепы и партнер Зеленского: "Схемы" показали, кто посещает офис Коломойского перед выборами
Это зафиксировали журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый") в расследовании "Бенефициар".
В частности, экс-министр энергетики и угольной промышленности времен Януковича Эдуард Ставицкий, которого разыскивают в Украине, в Израиле дважды посещал офис олигарха Игоря Коломойского.
Также журналисты дважды зафиксировали, как бизнес-партнер кандидата в президенты Владимира Зеленского по "95 кварталу" Тимур Миндич выходил из здания в городе Герцлия, где расположен офис олигарха Игоря Коломойского.
Дважды в апреле в здание, где расположен офис олигарха, прибывал с визитом Александр Ткаченко, генендиректор телеканала "1 + 1", на котором транслируют сериал с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.
За время наблюдения "Схем" за офисом Коломойского в Герцлии, к нему наведывались двое народных депутатов от партии "Видродження" Андрей Шипко и его соратник - депутат Виталий Хомутынник, член комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики.
К зданию, где располагается офис олигарха, приезжал также мэр Харькова Геннадий Кернес. Он был в компании до недавнего времени российского, а ныне украинского бизнесмена Павла Фукса.
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Напомним, в случае победы на выборах кандидата в президенты Владимира Зеленского олигарх Игорь Коломойский пообещал вернуться в Украину .
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