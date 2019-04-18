Лига Европы: где смотреть решающие матчи 1/4 финала
18 апреля, 2019, 08:00
Сегодня состоятся повторные четвертьфинальные матчи Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
- 14 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Динамо" крупно проиграло дома английскому "Челси" и выбыло из турнира.
- 21 февраля другой представитель Украины "Шахтер" проиграл немецкому "Айнтрахту" и также вылетел из турнира.
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