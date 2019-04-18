Конституционный Суд отложил рассмотрение закона о люстрации

18 апреля, 2019, 12:20

На заседании Палаты Конституционного Суда отложили рассмотрение закона "Об очистке власти"

Об этом сообщает Укринформ.

"Большинство судей решила вообще не рассматривать люстрации в ближайшее время. Этот вопрос снят с повестки дня", - отметил он.

Накануне "Схемы" сообщали, что соратник Зеленского Андрей Богдан (адвокат олигарха Игоря Коломойского), который попадает под люстрацию, имел тайную встречу с главой Конституционного суда, который может ее отменить.

Отмечается, что Андрей Богдан не может в течение 10 лет работать на госслужбе с момента вступления в силу (то есть до октября 2024). Он попадает под ограничения, потому что дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во времена президентства Виктора Януковича.