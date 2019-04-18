Княжицкий: Язык, культура и народная традиция являются основой сохранения нации и объяснением нашей независимости

18 апреля, 2019, 14:37

Об этом сказал глава Комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий в четверг, 18 апреля, во время международной конференции "Фольклор - стратегический ресурс нации"

Мероприятие организовано Министерством культуры и Киевским национальным университетом им. Тараса Шевченко.

"Именно фольклор свидетельствует о преемственности культуры. И это очень важно для Украины. Российская пропаганда всегда навязывала нарратив, что Украина возникла недавно, и нашей нации нет. На самом деле наша история простирается от Киевской Руси, Речи Посполитой, Княжества Литовского, УНР. и все это время наши традиции и культура переходили от одного государственного образования к другому", - сказал он.

По мнению главы профильного Комитета, изучение фольклора дает понимание архетипа современного украинца. Именно народное искусство, сохраняло традиции, историю и объединяло нацию во времена, когда Украина не имела собственной государственности.