Княжицкий: Язык, культура и народная традиция являются основой сохранения нации и объяснением нашей независимости
Мероприятие организовано Министерством культуры и Киевским национальным университетом им. Тараса Шевченко.
"Именно фольклор свидетельствует о преемственности культуры. И это очень важно для Украины. Российская пропаганда всегда навязывала нарратив, что Украина возникла недавно, и нашей нации нет. На самом деле наша история простирается от Киевской Руси, Речи Посполитой, Княжества Литовского, УНР. и все это время наши традиции и культура переходили от одного государственного образования к другому", - сказал он.
По мнению главы профильного Комитета, изучение фольклора дает понимание архетипа современного украинца. Именно народное искусство, сохраняло традиции, историю и объединяло нацию во времена, когда Украина не имела собственной государственности.
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