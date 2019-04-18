КНДР испытала новое "тактическое" оружие
18 апреля, 2019, 09:07
Северная Корея провела испытания нового тактического управляемого оружия
Испытания посетил лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщает Reuters.
О каком оружии идет речь, государственное СМИ КНДР не уточняет, но слово "тактическое" свидетельствует, что это оружие ближнего действия. Отмечается, что оно получила "мощную боеголовку", а в ходе испытаний был применен "особый режим наведения полета".
Власти США пока не комментировали испытание нового оружия в Северной Корее.
Новые испытания в КНДР стали первыми после саммита в феврале с участием президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.
- 11 апреля Президент США Дональд Трамп не исключил возможность третьей встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
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