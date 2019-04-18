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КНДР испытала новое "тактическое" оружие

Северная Корея провела испытания нового тактического управляемого оружия

Испытания посетил лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщает Reuters.

О каком оружии идет речь, государственное СМИ КНДР не уточняет, но слово "тактическое" свидетельствует, что это оружие ближнего действия. Отмечается, что оно получила "мощную боеголовку", а в ходе испытаний был применен "особый режим наведения полета".

Власти США пока не комментировали испытание нового оружия в Северной Корее.

Новые испытания в КНДР стали первыми после саммита в феврале с участием президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

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