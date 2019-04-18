//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Кличко показал, что происходит со старым мостом на Шулявке. Видео


фото: www.facebook.com/merkieva/
Мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал масштабное видео демонтажа старого Шулявского моста

Видео снято с нескольких ракурсов с использованием эффектных способов съемки и монтажа.

Сейчас рабочие продолжают демонтаж частей Шулявского путепровода. Эксперты высоко оценивают скорость выполнения работ. Первый этап - полный демонтаж конструкций моста - завершится уже к концу месяца.

"На Шулявском путепроводе завершают демонтаж прогонов моста над проспектом Победы. До конца апреля путепровод демонтируют полностью", - написал Виталий Кличко.

Работы на объекте продолжаются беспрерывно, Шулявский мост разбирают на блоки, которые затем утилизируют. Рабочие для этого используют "мегадомкрат" - его привезли из Нидерландов, он называется ABC, разработан и собран компанией Mammoet. Домкрат позволяет в короткие сроки разбирать и собирать мосты, и это осуществляется большими модульными блоками - путепровод разрезают и разбирают на части, которые затем вывозят.

Важно, что основную часть работ пытаются осуществлять в темное время суток, чтобы минимизировать перекрытие движения.

Напомним, реконструкция путепровода продолжается уже месяц, ее начали 17 марта. По оценкам экспертов, реконструкция всей развязки продлится примерно 17 месяцев, а проезд по новому мосту откроют уже к концу этого года.

 

null

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

18 апреля, 2019 четверг

больше новостей

18 апреля, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать